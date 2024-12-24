Küçük Aras hastanede sırra kadem bastı

KARŞIYAKA Çocuk Esirgeme kurumunda kalan 10 yaşındaki Aras Gonüller tedavi görmek için geldiği Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nin bahçesinde kayıplara karıştı. Ailesi tarafından Karşıyaka Çocuk Esirgeme kurumunda yerleştirilen 10 yaşındaki Aras Gonüller, tedavi için getirildiği Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde tedavi olduktan sonra bahçede yetkilileri elinde kaçıp kayıplara karıştı. Küçük çocuğun annesi "Babasıyla aldığımız kararla çocuk esirgeme yurduna yerleştirdik. Şimdi oğlum kayıp ve canından endişe ediyorum. Lütfen oğlum bulun" sözleriyle yetkililere seslendi.