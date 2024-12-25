Çocuğun ölümüne yol açan kazada iki sürücüye hapis

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu 2 yaşındaki Emirhan Çoğalan'ın ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan iki sürücüye 'taksirle öldürme' suçundan hapis cezası verildi. Mütalaada A.D'nin Karayolları Trafik Kanunu'ndaki trafik kurallarını ihlal ettiği, İ.D'nin ise Karayolları Trafik Kanunu'ndaki ilgili maddelere aykırı davrandığı şeklinde rapor düzenlendiği ifade edildi. Mahkeme heyeti A.D. hakkında "taksirle öldürme" suçundan 3 yıl hapis cezası verdi, ehliyeti olmaması ve araç kullanmayı bilmemesinden dolayı da cezayı 1/3 oranında artırarak 4 yıl hapis cezasına yükseltti.

Emirhan Çoğalan

Sanığa iyi hal indirimi uygulayan heyet, hapis cezasını 3 yıl 4 aya indirdi. İ.D. hakkında ise "taksirle öldürme" suçundan 2 yıl hapis cezası verildi, iyi hal indirimi uygulanan sanığın cezası 1 yıl 8 aya indirildi, sürücü ehliyetinin de geri alınmasına karar verildi.