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Haberler İzmir İzmir'de müftülüğe silahlı saldırı! 11 kez ateş etti: Yazı işleri müdürü hayatını kaybetti

İzmir'de müftülüğe silahlı saldırı! 11 kez ateş etti: Yazı işleri müdürü hayatını kaybetti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Beydağ Müftülüğü'nde yazı işleri müdürü olarak görevine 2 ay önce başlayan Selman Başer (38) mütfülük binasında husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. 11 el ateş edilen Başer, olay yerinde hayatını kaybederken kaçan saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

DHA

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İzmir’de müftülüğe silahlı saldırı! 11 kez ateş etti: Yazı işleri müdürü hayatını kaybetti

Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'deki Olay, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi 50'nci Yıl Caddesi'ndeki Beydağ Müftülüğü binasında meydana geldi. Muğla'da yaşayan ve yaklaşık 2 ay önce Beydağ Müftülüğü'nde göreve başlayan Selman Başer, binaya gelen kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Muğla'dan geldiği öğrenilen şüphelinin aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle husumet bulunan Başer'e 11 el ateş ettiği öğrenildi.

Çevredekilerin ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Selman Başer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Selman Başer'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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