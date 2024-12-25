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Haberler İzmir İzmir'de toprak kayması: Çöken yoldaki çukura otomobil düştü

İzmir'de toprak kayması: Çöken yoldaki çukura otomobil düştü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de etkili olan sağanak yağış toprak kayması neden oldu. Çökme sonucu yolda oluşan çukura otomobil düştü. Ters dönen otomobil çekici ile çukurdan çıkarıldı.

DHA

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İzmir’de toprak kayması: Çöken yoldaki çukura otomobil düştü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kiraz ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Umurlu Mahallesi'nde de seyir halindeki bir otomobil, çöken yolda oluşan çukura düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi. Düştüğü noktada ters dönen ve hasar gören otomobil, çekici ile çukurdan çıkarıldı. Ekipler, yolun onarılması için çalışma başlattı.

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