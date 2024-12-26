İzmir trafiğine Londra modeli tartışma yarattı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, katıldığı bir televizyon programında, kent merkezinin araçlardan arındırılması için çalışma başlatacaklarını duyurdu. Şehircilik anlayışının doğru uygulandığı şehirlerde kent merkezlerinde araç trafiği olmadığını vurgulayan Tugay, pilot bölgeler belirlenebileceğini ve bazı sokak ile caddelerin trafiğe kapatılabileceğini aktardı.

'SORUNUN FARKINDAYIZ'

Saat kısıtlamaları yapabileceklerini belirten Tugay, "Trafik probleminin farkındayız. İnsanlarımız trafikte takılmaması için kavşak noktaları başta olmak üzere üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. İzmir'in master planı olmadan, noktasal bakarsak bir yerde yolu açarsınız birkaç 100 metrede yeni bir trafik olur. Konuya bütüncül bakmak gerek ve master plan çalışması gerekiyor. Şehir merkezine bu kadar aracın girmesi doğru değil. Şehircilik anlayışının doğru uygulandığı şehirlerde buna izin verilmiyor" diye konuştu.

HAFTA SONU AYARI

Londra örneği veren Başkan Tugay, "Londra'da şehir merkezine elektrikli araçlar dışındaki araçlar ücret ödeyerek giriyor. Bu konu üzerine bizim de düşüncelerimiz var. Şehir merkezi olabildiğince araçtan arındırdığımız sisteme ihtiyaç var. Gün içi saatlerinde bu kadar yoğun araç trafiği olmayabilir. Saat kısıtlamaları ile başlayabiliriz. Karşıyaka'dayken de düşünmüştüm ancak yetkimiz yoktu. Şehrin bazı sokaklarını ve caddelerini hafta sonu trafiğe kapatabiliriz. En azından insanlar özgürce yürür. Bazı pilot bölgeler olabilir. İzmir'de bir sürdürülebilir ulaşım ana planı yapılıyor. Bu AB destekli plan. Temmuz'da kesin raporu çıkacak. Belki o zaman daha kolay karar verebiliriz bu tür şeylere" dedi. Gelişmiş şehir merkezlerinin trafikten arındırıldığını, yaya ve bisiklet kullanımının teşvik edildiğini hatırlatan Tugay, "İzmir de bunların yapıldığı şehirlerden biri olmalı" diye konuştu. Yeni Asır Gazetesi Köşe Yazarı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti eski Meclis Üyesi Erhan Çalışkan, Tugay'ın Londra modeli için değerlendirmede bulundu.

'METRO AĞI YETERSİZ'

Çalışkan, "Bunu yapmak için çok güçlü ulaşım ağı olması lazım. İzmir'de demiryolu metro ağı çok yaygın değil ki. Mesela şöyle bir şey denenebilir. Dersin ki Alsancak'a sokmayacağım diyebilirsin. Pilot bölge olarak küçük bir yerde başlayabilirsin. Onun sonucunu görmek lazım. Metro ağın yaygın olur, her yere metro ile gidiyorsundur, işte o zaman insanlar şehir merkezine araba getirmez. Ama senin metro ağın yok, deniz ulaşımı yetersiz. Düşünce olarak evet güzel bir düşünce ama uygulanabilirliği tartışmalı bir düşünce şuan için" dedi. Başkan Tugay'ın çözüm fikri İzmirli vatandaşları da ikiye ayırdı. Kimi İzmirli bu projeye destek verirken bazı vatandaşlar ise uygulanamayacağını dile getirdi.

İZMİRLİLER İKİYE AYRILDI

M.EKİNCİ35: Battı çıktı yapmayın, çıktı indi yapmayın, araçları yasaklayın... En kolay çözüm...

ALİÇO: Önce insanlar tek başlarına arabalarıyla oraya buraya gitme şımarıklığından vazgeçmeli... Trafikte arabaların belli merkezlerde kısıtlaması düşüncesi yerinde bir karar olur, ancak çözüm bu değil elbette. Toplu taşıma konusunda insanlar özendirilmeli

İZMİRLİ: Yarın da insan fazla deyip insanları mı sokağa çıkarmayacaksınız? Ne güzel çözüm bulmuşsunuz.

M. AKER: Bazı ülkelerde belirli saatlerde kamyon, TIR gibi büyük araçlar sabah ve akşamları belirli yollara girmiyorlar.

SUDE ÇEPNİ: Denenebilir bence.

Korna sesleri olmadan caddede yürüme fikri bile o kadar hoşuma gitti ki, umarım uygulanır.

ALSANCAK: Başkana katılıyorum şehir merkezinde bu kadar araç olmamalı. Alsancak'ta resmen kişi başına 8-9 araç düşüyor.

ŞEHİRCİ: Sayın Tugay önce Ulaşım Daire Başkanını değiştirsin.

M. ARSLAN: Siz hala Alsancak Bornova hattını çok katlı bina yapımına açın ve o binalar bitince İzmirin trafiğini o zaman görün. İzmirin alternatif bir yolu yok. Daha battı çıktı bile yapma beceriniz yok.