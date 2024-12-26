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Haberler İzmir İzmir'de 1 haftada 3 farklı kurşunlama! O anlar kamerada

İzmir'de 1 haftada 3 farklı kurşunlama! O anlar kamerada

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de 1 haftada 3 farklı ev ve araç kurşunlama olayında 3 kişi tutuklandı. 3 kurşunlama anı da bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de 1 haftada 3 farklı kurşunlama! O anlar kamerada

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de, 1 haftada 3 farklı ev ve araç kurşunlama olayında B.R. (33), Ç.İ. (22) E.Ç. (34) ve H.K. isimli 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden H.K. serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı. 3 saldırı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Sam Büro Amirliği ekipleri, Güzelbahçe, Konak ve Bayraklı ilçesinde 1 haftada 3 farklı kurşunlama olayı üzerine ilçe emniyet müdürlükleri ile çalışma başlattı. 19 Aralık günü, Konak ilçesi Barbaros Mahallesi'nde E.Ç., aralarında husumet olduğu öğrenilen M.T.'nin (35) evinin önüne geldi. E.Ç., burada yanında poşetin içerisinde getirdiği tabanca ile M.T.'nin evine ateş edip, ardından kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, E.Ç.'yi 23 Aralık günü yakaladı.

İzmir’de 1 haftada 3 farklı kurşunlama! O anlar kamerada

22 Aralık günü, Güzelbahçe ilçesi Kahramandere Mahallesi'nde H.K. ve Ç.İ., aralarında husumet olduğu öğrenilen Ş.Ö.'ye ait park halindeki otomobile tabanca ile ateş açıp, ardından olay yerine geldikleri otomobil ile kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, 2 şüpheliyi kısa süre içerisinde yakaladı.

23 Aralık günü ise Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde B.R., bisiklet ile geldiği caddede husumetlisi M.Ş.'nin (41) park halindeki aracına tabanca ile ateş açtı. B.R., kullandığı bisiklet ile olay yerinden kaçtı. Ekipler, yapılan çalışma sonucunda B.R.'yi yakaladı.

İzmir’de 1 haftada 3 farklı kurşunlama! O anlar kamerada

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden H.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.Ç., Ç.İ. ve B.R. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, 3 kurşunlama anı da bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

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