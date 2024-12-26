İzmir’de 1 haftada 3 farklı kurşunlama! O anlar kamerada

22 Aralık günü, Güzelbahçe ilçesi Kahramandere Mahallesi'nde H.K. ve Ç.İ., aralarında husumet olduğu öğrenilen Ş.Ö.'ye ait park halindeki otomobile tabanca ile ateş açıp, ardından olay yerine geldikleri otomobil ile kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, 2 şüpheliyi kısa süre içerisinde yakaladı.

23 Aralık günü ise Bayraklı ilçesi Adalet Mahallesi'nde B.R., bisiklet ile geldiği caddede husumetlisi M.Ş.'nin (41) park halindeki aracına tabanca ile ateş açtı. B.R., kullandığı bisiklet ile olay yerinden kaçtı. Ekipler, yapılan çalışma sonucunda B.R.'yi yakaladı.