İzmir’de 1 haftada 3 farklı kurşunlama! O anlar kamerada

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'de, 1 haftada 3 farklı ev ve araç kurşunlama olayında B.R. (33), Ç.İ. (22) E.Ç. (34) ve H.K. isimli 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden H.K. serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı. 3 saldırı da güvenlik kamerasına yansıdı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Sam Büro Amirliği ekipleri, Güzelbahçe, Konak ve Bayraklı ilçesinde 1 haftada 3 farklı kurşunlama olayı üzerine ilçe emniyet müdürlükleri ile çalışma başlattı. 19 Aralık günü, Konak ilçesi Barbaros Mahallesi'nde E.Ç., aralarında husumet olduğu öğrenilen M.T.'nin (35) evinin önüne geldi. E.Ç., burada yanında poşetin içerisinde getirdiği tabanca ile M.T.'nin evine ateş edip, ardından kaçtı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, E.Ç.'yi 23 Aralık günü yakaladı.