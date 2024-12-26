İzmir’de bisikletli sapık yürüyen kadını taciz etti!

Olay 14.30 sıralarında 1594/9 sokak üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen N.Ş. (26) isimli kadın yanından geçen bisikletli tarafından elle taciz etti. Olayın ardından şüpheli uzaklaşırken, taciz anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Harekete geçen Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yapılan kamera ve saha çalışması sonucu şüphelinin İ.K. (27) olduğunu tespit etti.