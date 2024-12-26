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İzmir'de elektrik kesintisi 26 Aralık Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını duyurdu. İşte 26 Aralık Perşembe İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

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İzmir’de elektrik kesintisi 26 Aralık Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 26 Aralık Perşembe

10:00 - 11:00
BORNOVA / İZMİR
Yeşilova
Karacaoğlan

10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Şirinkapı

16:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Cumhuriyet
İsmet İnönü
Ilıca
Fahrettinpaşa
Dalyan
Boyalık
Altınyunus

10:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Esentepe
Küçük Çiğli
Çağdaş

İzmir’de elektrik kesintisi 26 Aralık Perşembe

9:00 - 11:00
FOÇA / İZMİR
Ilıpınar

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İskele

9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Ovacık

10:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
9 Eylül

10:00 - 18:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ
Tekke

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