İzmir’de elektrik kesintisi 26 Aralık Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10:00 - 11:00
BORNOVA / İZMİR
Yeşilova
Karacaoğlan
10:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Şirinkapı
16:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Cumhuriyet
İsmet İnönü
Ilıca
Fahrettinpaşa
Dalyan
Boyalık
Altınyunus
10:00 - 16:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Esentepe
Küçük Çiğli
Çağdaş
9:00 - 11:00
FOÇA / İZMİR
Ilıpınar
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İskele
9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Ovacık
10:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
9 Eylül
10:00 - 18:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bozdağ
Tekke