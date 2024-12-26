İzmir’de fahiş fiyatlara sıkı denetim

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak Ticaret İl Müdürlüğü tarafından asgari ücretin açıklamasının ardından fiyat denetimi gerçekleştirdi. Haksız fiyat artışına karşı ve güvenli ürün satışının sağlanması amacıyla başta zincir marketler olmak üzere işletmelerde denetim yapıldı. İşletmelerde aykırı her durumu için 1 Ocak itibariyle 143 bin TL'den 17 milyon 271 bin 600 TL'ye kadar Bakanlık tarafından cezai işlem uygulanacak. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tüm yurdumuzda olduğu gibi ilimizde de Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda düzenli bir şekilde ekiplerimizce her gün haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve Bakanlığımız görev alanındaki tüm mevzuat uyarınca yaygın ve yoğun bir denetim uygulanmaktadır.