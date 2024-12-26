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Haberler İzmir İzmir'de fahiş fiyatlara sıkı denetim

İzmir'de fahiş fiyatlara sıkı denetim

Son dakika İzmir haberleri... Asgari ücretin açıklanmasının ardından marketlerde haksız fiyat artışına karşı denetimler sürüyor. İzmir'de de bakanlık ekipleri başta zincir marketler olmak üzere işletmelerde denetim yaptı.

DHA

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İzmir’de fahiş fiyatlara sıkı denetim

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak Ticaret İl Müdürlüğü tarafından asgari ücretin açıklamasının ardından fiyat denetimi gerçekleştirdi. Haksız fiyat artışına karşı ve güvenli ürün satışının sağlanması amacıyla başta zincir marketler olmak üzere işletmelerde denetim yapıldı. İşletmelerde aykırı her durumu için 1 Ocak itibariyle 143 bin TL'den 17 milyon 271 bin 600 TL'ye kadar Bakanlık tarafından cezai işlem uygulanacak. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tüm yurdumuzda olduğu gibi ilimizde de Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda düzenli bir şekilde ekiplerimizce her gün haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve Bakanlığımız görev alanındaki tüm mevzuat uyarınca yaygın ve yoğun bir denetim uygulanmaktadır.

İzmir’de fahiş fiyatlara sıkı denetim

Diğer yandan son günlerde asgari ücretteki artış oranını aynı oranda tüm maliyetlerinde meydana gelmiş bir artış şeklinde yorumlayarak bilinçli bir şekilde satışa sundukları mal ve hizmetlerin fiyatlarını haksız ve ekonomik temellere dayanmadan arttıran işletmelere karşı haksız fiyat ve fahiş fiyat artışı denetimlerimiz yoğun ve aralıksız bir şekilde sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

İzmir’de fahiş fiyatlara sıkı denetim

'VATANDAŞLAR FAHİŞ FİYATLARI BAKANLIĞA BİLDİRMELİ'
Bu doğrultuda tüm işletmelerde bir kez daha uyarıların yapıldığını belirtilen açıklamada, "Yaptığımız denetimlerde haksız fiyat artışı yaparak tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan işletmelerin tespiti halinde Bakanlığımızca en ağır şekilde cezai yaptırım uygulanacaktır. Bu doğrultuda vatandaşlarımızdan da haksız ve fahiş fiyat artışları yapan işletmeleri Bakanlığımıza ya da il Müdürlüğümüze bildirmelerini istiyoruz" denildi.

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