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Haberler İzmir İzmir'de kumar oynarken yakalanan 128 kişiye para cezası

İzmir'de kumar oynarken yakalanan 128 kişiye para cezası

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde kumar oynarken yakalanan 128 kişiye, toplam 822 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

AA

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İzmir’de kumar oynarken yakalanan 128 kişiye para cezası

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökdere ve Naldöken mahallelerindeki iki işletmede kumar oynatıldığını tespit etti.

Baskın düzenleyen ekipler, suçüstü yakalanan 128 kişiye toplam 822 bin 400 lira idari para cezası verdi.

Kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu, iş yerleri mühürlendi.

İşletme sahipleri T.Y. ve E.G. hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

Kumar oynarken yakalanan ve birden fazla "dolandırıcılık" suçundan arandığı belirlenen H.G. ise gözaltına alındı.

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