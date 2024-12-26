İzmir’de okul servisi tıra çarptı: 1 öğrenci hayatını kaybetti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin park halindeki tıra çarpması sonucu 1 öğrenci hayatını kaybetti, 1 öğrenci yaralandı. Alınan bilgiye göre, öğrencileri taşıyan 35 S 87206 servis midibüsü, Adatepe Mahallesi Doğuş Caddesi'nde, park halindeki 27 AYJ 620 plakalı akaryakıt tırına çarptı.
Kazada, Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi, hayatını kaybetti. Yaralanan 1 öğrenci ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Okul servisi ile tırın sürücüleri gözaltına alındı.