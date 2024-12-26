Liseli kızların bıçaklı kavgası kanlı bitti

İzmir Tire'de ŞAİK Lisesi ile İsa Bey Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde okuyan kız öğrencilerin küfür yüzünden bıçaklı kavgasında kan aktı. Kavgada yaralanan Z.T ve C.E adlı iki kız öğrenci hastanede tedavi altına alınırken ŞAİK Lisesi öğrencisi C.K polis tarafından gözaltına alındı.

OKUL YOLU KANA BULANDI

Talihsiz olay, önceki gün akşamüstü saat 17.00 civarında okul çıkışında yaşandı. Daha önce aralarında küfürleşme yüzünden husumet bulunduğu öne sürülen ŞAİK Lisesi 12. sınıf öğrencisi C.K motosikletle okulun önüne geldi. Motosikletten inen C.K, yanında taşıdığı bıçakla tartıştığı kız öğrencileri vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kavgada ağır yaralanan genç kızların sağlık durumlarının ciddiyetini koruması üzerine ilk müdahalelerinin ardından İzmir'deki hastanelere sevk edildi