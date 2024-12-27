Cemil Tugay’dan Tunç Soyer’e gönderme: Bir yıldır çalışmayan elemanlar mevcut

Başkanın bu itirafı vatandaşın "seçim zamanı söz verirken düşünün" yorumlarına neden oldu.

Soyer döneminde çok fazla işe alımın gerçekleştiğine vurgu yapan Tugay, "Beni en rahatsız eden; temizlik görevlisi sayısı eksik, park bahçelerdeki insan sayısı, otobüs şoförü sayısı, itfaiye eri sayısı eksik, sahada emek vererek çalışması gereken yerlerde personel sayısı az, ancak bürolar tıka basa insan dolu. Bu alışkanlık değişmezse ne belediye çalışabilir, ne belediye bu personel yükünün altından kalkabilir. Ancak bazı arkadaşlarımız bulundukları pozisyonda iş üretmiyorlar. Son 1 yılda ne iş yaptınız dediğimizde 'bana iş verilmediği için iş yapmadım' diyorlar. Biz de kişilerin iş tanımları yapıp onlarla çalışalım istiyoruz" diye konuştu.

Tugay, "Temizlik görevlisi eksik, park bahçeler, otobüs şoförü sayısı, itfaiye eri sayısı eksik ancak bürolar tıka basa insan dolu. Bu değişmezse ne belediye çalışabilir, ne de bu personel yükünün altından kalkabilir" dedi.

ELEŞTİRİ YAĞMURU

BAŞKAN Tugay'ın bu lafları İzmirlilerin tepki vermesine sebep oldu. Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde: 'Önceki dönem de sizin partinizdi. 25 yıldır değişen birşey yok.'

' Vizyon şeffaf olmak değil mi Sayın Başkanım? Bu arkadaşları kim almış ise kimin torpiliyle girmiş açıkla biz de bilelim.' 'O zaman sizin 1 kişi bile işe almamanız gerekiyordu. Kaç kişi alındı?'