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Haberler İzmir Genç kızı taciz etmişti! İzmir'deki bisikletli sapık tutuklandı

Genç kızı taciz etmişti! İzmir'deki bisikletli sapık tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde kaldırımda yürüyen kadını taciz eden bisikletli sapık polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Öğrenilen son gelişmelere göre sapık İ.K. (27), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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Genç kızı taciz etmişti! İzmir’deki bisikletli sapık tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde kaldırımda yürüyen kadını yanından bisikletle geçerken elle taciz eden ve polis tarafından gözaltına alınan İ.K. (27), tutuklandı.

Genç kızı taciz etmişti! İzmir’deki bisikletli sapık tutuklandı

Olay, dün 14.30 sıralarında 1594/9 sokak üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen N.Ş. (26) isimli kadın, yanından geçen bisikletli tarafından elle tacize uğradı. Olayın ardından şüpheli uzaklaşırken, taciz anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Harekete geçen Bayraklı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yapılan kamera ve saha çalışması sonucu şüphelinin İ.K. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheli İ.K. kısa sürede Bornova ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Genç kızı taciz etmişti! İzmir’deki bisikletli sapık tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K., bugün adliyeye sevk edildi. İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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