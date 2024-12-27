İzmir’de yılbaşı öncesi 41 sahte alkol operasyonu

Tüketilmesi halinde insan sağlığına çok ciddi zararları olabilen sahte içki ve etil alkol kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalarda; 36 bin 201 litre sahte/taklit etil alkol, 694 şişe/litre sahte içki, 860 adet boş içki şişesi, 15 bin 779 adet sahte/taklit etiket, 12 bin 810 adet kapak, 3 bin 600 adet sahte/taklit bandrol, 26 adet 1 tonluk boş plastik tank, 10 adet farklı boy ve ebatlarda plastik tank, 8 litre içki aroması, 6 adet aktarım motoru, 2 adet soğutucu cihaz, 5 adet alkol damıtma kazanı, 2 adet etil alkol doldurma makinesi ve 2 adet folyo kapatma makinesi ele geçirildi.



