Öğrenci servisi TIR’a çarptı:1 ölü

Akıl almaz kaza dün sabah saatlerinde Buca Adatepe Mahallesi'nde Doğuş Caddesi 3 Sokak girişinde yaşandı. Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi'ne ait özel bir şirkete ait 35 S87206 plakalı Vahit Dağlı yönetimindeki servis aracı ile park halindeki 27 AYJ 620 plakalı tanker kaza yaptı. Buca ilçesi meydana gelen okul servisi trafik kazası, Balıkesir ve İstanbul'un ardından 24 saat içinde 3. servis kazası olması sebebi ile büyük üzüntüye neden oldu. Kaza ile geniş çapta soruşturma başlatılırken, servis şoförü Vahit Dağlı'nın yönetimindeki servis aracının park halinde duran tankerin sağ yan kısmına çarptığı belirlendi.

AŞIRI HIZ İDDİASI

Çarpmanın etkisiyle aracın sol ön ve yan kısımlarında ağır hasar meydana geldiği ve kazada servis aracın sağ bölümünde oturan Yağmur Çelebi isimli kız öğrencinini olay yerinde yaşamını yitirdiği ve 4 öğrencinin de yaralandığı öğrenildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, kaza dikkatsizlik ve aşırı hız yüzünden meydana geldiği iddia edilirken, sürücü Vahit Dağlı'nın alkollü olmadığı, ehliyetinin yeterli olduğu ve servis aracının tüm belge evraklarının eksiksiz olduğu tespit edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Lise 1 sınıf öğrencisi olan Yağmur Çelebi'nin hayatını kaybettiği haberi okulda büyük üzüntüyü neden olurken, genç kızın ailesi sabah öperek uğurladıkları kızlarının acı haberi ile yıkıldı ve sinir krizi geçirdiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.