Okullu olan şeker hayata tutundu

İzmir'de Reha Necla Midilli Vakfı Anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, bitkin ve hasta bulunan köpeğin tedavisini yaptırıp, sahiplendi. Öğrencilerin 'Şeker' adını verdiği Shih tzu cinsi köpek (6) okulda öğrencilerin ilgisiyle hayata tutundu. Reha Necla Midilli Vakfı Anaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Ece İnan, 3 hafta önce sokakta bulduğu, bitkin, hasta 6 yaşındaki Shih tzu cinsi köpeği okula götürdü. Öğretmen ve öğrencilerin desteği sayesinde veterinere götürülüp tedavisi yapılan köpek, tek gözünü kaybetti ancak sağlığına kavuştu. Öğrenciler, 'Şeker' adını verdikleri köpeği tedavisinin ardından sahiplenmeye karar verdi. Çocuklar okulda bakmaya başladıkları 'Şeker'in masraflarının karşılanması için de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı 'İyilik Gönüllüleri Projesi' kapsamında, 3-4 Ocak'ta kermes düzenlemeye karar verdi. Öğrencilerden Defne Tunçyürek ise "Şeker şimdi iyi ve onu çok seviyoruz" dedi.