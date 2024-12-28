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İzmir'de 3 bin sentetik hap ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Bayraklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 bin hap ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de 3 bin sentetik hap ele geçirildi

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Refik Şevket İnce Mahallesi'nde H.İ. (33) ve Ö.İ. (30) adlı kişilerin, evlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, savcılıktan alınan izinle adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu nitelikli 3 bin sentetik hap, 2 sustalı bıçak ve 1 ruhsatsız havalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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