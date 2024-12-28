İzmir'de yılbaşı öncesi 30 ilçede 400 personelle gıda denetimi

Son dakika İzmir haberleri... Yıl başına sayılı günler kala İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda işletmelerinde eş zamanlı denetimler devam ediyor. Yılbaşı öncesi çok alışverişi yapılan ve yılbaşında çok tüketilen kuruyemiş, unlu mamuller, beyaz et ve içecek, üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine denetimler sıklaştırıldı. 2024 yılı boyunca İzmir'de 400 gıda kontrol görevlisi tarafından toplamda 102 bin 232 denetim gerçekleştirildi. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na aykırı faaliyet göstermekten 1558 yasal işlem, 68 milyon 902 bin 215 TL idari para cezası uygulandı, savcılığa 131 suç duyurusunda bulunuldu. Yılbaşı öncesi Bayraklı ilçesinde gerçekleştirilen denetimde açıklamalarda bulunan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Özellikle yıl başı öncesinde tüketimin yoğunlaştığı, mekanların daha dolu olduğu dönemlerde bakanlık olarak tüm Türkiye'de denetim sayılarını ve görünürlüğü artırıyoruz" ifadelerini kullandı.