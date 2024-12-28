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Haberler İzmir İzmir'de yılbaşı öncesi 30 ilçede 400 personelle gıda denetimi

İzmir'de yılbaşı öncesi 30 ilçede 400 personelle gıda denetimi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in 30 ilçesinde 400 personelle eş zamanlı gıda denetimi yapıldı. Denetimler sonucu 68 milyon 902 bin 215 TL idari para cezası uygulandı.

DHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de yılbaşı öncesi 30 ilçede 400 personelle gıda denetim

Son dakika İzmir haberleri... Yıl başına sayılı günler kala İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda işletmelerinde eş zamanlı denetimler devam ediyor. Yılbaşı öncesi çok alışverişi yapılan ve yılbaşında çok tüketilen kuruyemiş, unlu mamuller, beyaz et ve içecek, üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine denetimler sıklaştırıldı. 2024 yılı boyunca İzmir'de 400 gıda kontrol görevlisi tarafından toplamda 102 bin 232 denetim gerçekleştirildi. 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na aykırı faaliyet göstermekten 1558 yasal işlem, 68 milyon 902 bin 215 TL idari para cezası uygulandı, savcılığa 131 suç duyurusunda bulunuldu. Yılbaşı öncesi Bayraklı ilçesinde gerçekleştirilen denetimde açıklamalarda bulunan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Özellikle yıl başı öncesinde tüketimin yoğunlaştığı, mekanların daha dolu olduğu dönemlerde bakanlık olarak tüm Türkiye'de denetim sayılarını ve görünürlüğü artırıyoruz" ifadelerini kullandı.

İzmir’de yılbaşı öncesi 30 ilçede 400 personelle gıda denetim

'AMACIMIZ HALK SAĞLIĞINI KORUMAK'
İzmir'in 30 ilçesinde 400 personelle farklı alanlarda eş zamanlı denetim yaptıklarını dile getiren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yılbaşında, 31 Aralık akşamı da dahil olmak üzere bütün mekanlarda gerekli denetim yapılacak. Amacımız halk sağlığını korumak. İşletme içindeki mutfak hijyeninden tutun da alkollü mekanlarda tüketilecek alkoller için mekanların gerekli yasal süreç içinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (TAPDK) belgelerinin olması, içeceklerin tamamının gerekli izinlerinin alınmış olması gerekiyor. Öncelikle fiziki şartlar, içerideki yemek ya da sunum yapılacak ürünlerin alındığı yerlerden bu ana kadar gelen kısmında izlenebilirliğini sağlamak için çalışıyoruz. İşletme kaydı ve diğer tüm bilgilere bakıyoruz."

İzmir’de yılbaşı öncesi 30 ilçede 400 personelle gıda denetim

'ÖNCELİĞİMİZ REHBERLİK'
İzmir'de küçük büfelerden, restoranlara, fabrikalara kadar toplamda 46 bin civarında işletme bulunduğunu dile getiren Şahin, "Bizim için önemli olan bir işletmenin yılda 2 kez denetlenmesi lazım. Şu anda tüm İzmir için işletme bazında denetim ortalamamız yılda 2,2, hatta biraz daha üzerine çıktık. Bununla beraber işletme içinde mevcut bulunan tesisteki ürünlerdeki hijyene dikkat etmeye çalışıyoruz. Önceliğimiz rehberlik. Bunun için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

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