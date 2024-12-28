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İzmir'de yol verme tartışmasında ateş açıldı! O anlar kamerada

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde dün sabah 05.20 sıralarında yol verme tartışması kavgaya döndü. İki gruptan biri çıkardığı tabancasıyla önce havaya sonra da kaçan kişilere ateş açtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İHA

Giriş Tarihi:

İzmir’de yol verme tartışması ateş açıldı! O anlar kamerada

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde yol verme tartışması kavgaya dönüşünce tabancasında davranan kişi önce havaya sonra da kaçtığı kişilere doğru ateş açtı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



Olay, dün saat 05.20 sıralarında Alsancak 1471 ve 1456 sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol verme tartışması bir anda kavgaya dönünce iki grup birbirine girdi. Daha sonra tabancasına davranan bir kişi ise önce havaya sonra da kaçan kişilere doğru ateş etti. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, sokakta çocukların ve kadınları olduğu, bir kadının ise şok geçirerek olayın ortasında kaldığı anlar yer aldı.

İzmir’de yol verme tartışması ateş açıldı! O anlar kamerada

GÖRÜNTÜLER İZLENDİ, ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Olayın kamera görüntülerini inceleyen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışma sonucu şüphelilerin A.C.V. (22) ve A.G. (22) olduğunu belirledi. Polis şüphelileri suç aletiyle birlikte yakaladı. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

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