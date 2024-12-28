İzmir’e kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; hafta sonu İzmir'de soğuk hava etkisini gösterecek. Kuzey ilçelerde (Bergama, Kınık, Dikili) ile Karaburun'un üst kesimlerinde kar yağışı beklenirken soğuğun yeterli olması halinde dağlara yakın merkez ilçelerde de karla karışık yağmurun görülebileceği belirtiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre; İzmir'de hafta sonu soğuk hava etkisini gösterecek. Karaburun'da ve kuzey ilçeler olan Bergama, Kınık, Dikili'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının olması bekleniyor.