Çeşme ve Bodrum'a yılbaşı akını! Doluluk oranları yüzde 95'e ulaştı

Yılbaşı öncesi Ege Bölgesi'ndeki konaklama tesislerinde rezervasyon talebi arttı. İzmir'in önemli destinasyonlarından Çeşme'de, yılbaşına sayılı günler kala oteller doluluk oranlarına ulaştı. Çeşme'nin yılbaşına hazır olduğunu dile getiren ÇEŞTOB Başkanı Orhan Belge, "Bütün hazırlıklar bitti. Doluluk oranımız cuma yüzde 75'ti, cumartesiden itibaren yüzde 95'lere ulaştı. Yılbaşında odaları kapatma durumuna geldik. Yılbaşı gecesi Çeşme'nin doluluğu yüzde 95'in altına düşmez. Çeşme'nin en büyük avantajı Alaçatı'nın çekim gücünün olması. Alaçatı'nın yılbaşı doluluklarına etkisi çok yüksek oluyor. DJ performansları var. Bu sene belediye Çeşme'yi çok güzel süsledi, çok güzel ışıklandırmalar yaptı. Neredeyse yurt dışı sokaklarındaki süslemeleri geçti. Belediye, kaymakamlık, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere herkes hummalı bir çalışma içinde. Yılbaşı gecesinin çok iyi geçeceğine inanıyorum. Her otelin yılbaşı konsepti farklı. Kimisi sanatçı, kimisi orkestra grubu getiriyor. Kimisi gala, kimisi de açık büfe yapıyor. Bu yüzden de fiyat değişikliği var ama Çeşme'de her keseye uygun tatil imkanı var. Çeşme'de yaratılan pahalılık algısı artık yok. 7 bin TL'den 35 bin TL'ye kadar çift kişilik oda fiyatları mevcut. Sanatçısına, programına göre değişiyor. Bu da yılbaşı akşamı için bir çeşitlilik sunuyor" ifadelerini kullandı.