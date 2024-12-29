DEAŞ’a Ege’de büyük darbe! Finans yapılanması çökertildi

Son dakika İzmir haberleri...İzmir polisinin silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmalarda örgüte 100 milyon liranın üzerinde finansman sağlayan yapısı çökertilerek, Ege Bölgesi'ndeki para trafiği engellendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ silahlı terör örgütüne para topladığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan 23 şüpheliye yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri koordinasyonunda İzmir, Mersin, Adana ve Manisa'da gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'unun tutuklandığı soruşturmaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.