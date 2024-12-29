Ege beyaza büründü

İzmir'in yüksek kesimlerinde dün gece kar etkili oldu. Yağışla birlikte Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi beyaza bürünürken, Ödemiş de karla kaplandı. Ayrıca kar yağışı Bayındır, Kiraz ve Kemalpaşa'nın yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Bornova'nın Beşyol Mahallesi dün akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle beyaza bürüdü. Beşyol'un yanı sıra Ödemiş, Bayındır Alankıyı Mahallesi ve Kiraz Yeşildere Mahallesi, Bergama Kozak Yaylası ve Kemalpaşa'da da kar etkili oldu. Uşak'ta hava sıcaklığının düşmesinin ardından kentin birçok noktasında kar yağışı etkili olurken, ekipler aralıksız tuzlama ve kar küremeye yaptı.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz gece geç saatlerde başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı kent genelinde etkili oldu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Kazdağları Hanlar mevkisinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Çanakkale'de geçtiğimiz gece saatlerinde başlayan kar, etkisini artırarak devam ediyor. Uşak Meteoroloji Müdürlüğü'nün paylaştığı hava tahmin raporu doğrultusunda kent genelinde şiddetli kar yağışı gece saatlerinde başladı.