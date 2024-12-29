İzmir’de ağır bilanço! 16 bin yangında 40 can kaybı

"YANGINLARIN ÇOĞU İNSAN KAYNAKLI"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, 2024 yılında yangınlar açısından büyük sınavlar verdiklerini hatırlatarak, "Bu yangınlar hepimizin canını yaktı. Oluşan tahribatı Büyükşehir Belediyesi olarak gidermeye çalışıyoruz. Hepimiz sahadaydık. 1 Haziran ile neredeyse Eylül ayı sonuna kadar yangınlar hiç bitmedi. Bu yangınların çıkış sebebinin büyük bir bölümü ise insan kaynaklı" dedi.

"GÖNÜLLÜ İTFAİYECİLİK MODELİNİ GELİŞTİRECEĞİZ"

En fazla kırsal alanlarda çıkan yangınların can yaktığını ifade eden Yaşar Korkmaz, "Bu yıl çıkan yangınlarda 40 kişi hayatını kaybederken, 195 yurttaşımız ve 23 itfaiye personeli yaralandı. Bu yangınlar için 'oldu, bitti' diye düşünmüyoruz. 2025'e güçlü şekilde hazırlanıyoruz. Kırsal alanlara desteğimizi artıracak, gönüllü itfaiyecilik modelini geliştireceğiz. Yapacağımız çalışmalarla yangınlara daha hızlı şekilde müdahale edeceğiz. Bu alanlarda yaşayanların yangınla mücadele konusunda bilinçli olması gerekiyor. Bahçe temizliklerini mutlaka yapmalı, evlerinin yanlarına yangın koridoru açmalılar. Sigara izmaritleri hiçbir şekilde ormana, sokağa atılmamalı. Yangın söndürmeye giderken refüjlerin yandığını görüyoruz. Buralarda neden yangın çıkar? Sigara izmariti attıkları için. Lütfen duyarlı olalım. En küçük dikkatsizlik, büyük felaketlere neden oluyor. Herkes bu konuda bireysel önlem aldığında, yangınların ciddi oranda azaldığını göreceğiz."