İzmir’de elektrik kesintisi 29 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri...
10:00 - 14:00
BAYINDIR / İZMİR
Arıkbaşı
Çiftçigediği
Havuzbaşı
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep
9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy
Beşyol
Sarnıçköy
Naldöken
Kurudere
Kayadibi
Karaçam
Çiçekli
10:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Doğancılar
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez
İskele
10:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Cumalı
Gökyaka
Dereköy
Bayramlı
Yeşilköy
Yenikurudere
Vişneli
Kamberler
10:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Osmaniye
10:30 - 12:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Seyrekli
İlkkurşun
Balabanlı
Bozcayaka
Çamlıca
Çayır
Demirdere
Güney
Hamam
Kazanlı
Küçükören
Küre
10:00 - 14:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Toki
10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
İstiklal
Arslanlar
Yazıbaşı
Atalan
Çaybaşı
Göllüce
Muratbey
Kırbaş
Kuşçuburun
Şehitler
Taşkesik