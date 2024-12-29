  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 29 Aralık Pazar

İzmir'de elektrik kesintisi 29 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 29 Aralık Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. İşte GDZ Elektrik duyurusuna göre İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Aralık Pazar

10:00 - 14:00
BAYINDIR / İZMİR
Arıkbaşı
Çiftçigediği
Havuzbaşı
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep

9:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy
Beşyol
Sarnıçköy
Naldöken
Kurudere
Kayadibi
Karaçam
Çiçekli

10:00 - 13:00
BUCA / İZMİR
Doğancılar

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
Merkez
İskele

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Aralık Pazar

10:00 - 13:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Cumalı
Gökyaka
Dereköy
Bayramlı
Yeşilköy
Yenikurudere
Vişneli
Kamberler

10:00 - 15:00
KINIK / İZMİR
Osmaniye

10:30 - 12:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Seyrekli
İlkkurşun
Balabanlı
Bozcayaka
Çamlıca
Çayır
Demirdere
Güney
Hamam
Kazanlı
Küçükören
Küre

10:00 - 14:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Toki

10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
İstiklal
Arslanlar
Yazıbaşı
Atalan
Çaybaşı
Göllüce
Muratbey
Kırbaş
Kuşçuburun
Şehitler
Taşkesik

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA