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Haberler İzmir 15 yaşındaki Yağmur'un hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme

15 yaşındaki Yağmur'un hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde okul servisinin akaryakıt tankerine çarptığı kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki Yağmur Özçelebi'nin ölümü sonrası başlatılan idari soruşturmada okul müdürü A.B. başka okulda görevlendirildi.

DHA

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15 yaşındaki Yağmur’un hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme

Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini taşıyan 35 S 87206 plakalı midibüs, yolun sol tarafında park halindeki 27 AYJ 620 plakalı tankere çarptı. Midibüsün solundaki camlar patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi'nin yaşamını yitirdiği, Aras B.'nin (15) ise yaralandığı belirlendi. Aras B. hastaneye kaldırılırken, savcının incelemesinin ardından Özçelebi'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmada, servis şoförü Vahit Dağlı ve tanker şoförü Mehmet B., gözaltına alındı.

15 yaşındaki Yağmur��un hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet B., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Dağlı ise tutuklandı. Aras B. de hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yağmur Özçelebi Manavkuyu Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Yağmur'dan geriye kalan görüntülerde, katıldığı bir etkinlikte gitar çaldığı ve şarkı söylediği, öğretmenlerinin kendisine eşlik ettiği anlar yer aldı.

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