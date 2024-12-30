15 yaşındaki Yağmur��un hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet B., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Dağlı ise tutuklandı. Aras B. de hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Yağmur Özçelebi Manavkuyu Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Yağmur'dan geriye kalan görüntülerde, katıldığı bir etkinlikte gitar çaldığı ve şarkı söylediği, öğretmenlerinin kendisine eşlik ettiği anlar yer aldı.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız