15 yaşındaki Yağmur��un hayatını kaybettiği kazada yeni gelişme

Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini taşıyan 35 S 87206 plakalı midibüs, yolun sol tarafında park halindeki 27 AYJ 620 plakalı tankere çarptı. Midibüsün solundaki camlar patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Buca Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Yağmur Özçelebi'nin yaşamını yitirdiği, Aras B.'nin (15) ise yaralandığı belirlendi. Aras B. hastaneye kaldırılırken, savcının incelemesinin ardından Özçelebi'nin cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmada, servis şoförü Vahit Dağlı ve tanker şoförü Mehmet B., gözaltına alındı.