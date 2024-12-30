Çapraz nakille yeni yıla merhaba

İKİ kadın, yeni yıl öncesinde eşlerine adeta yeniden hayat verdi. İzmir'de yaşayan Aylin Özsakallı Özen ile Manisalı Hülya İnce, böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağımlı yaşam süren eşleri için gönüllü donör oldu.

Eşleri için kan grupları uymayan iki kadın, birbirinin eşlerini çapraz nakille diyalizden kurtardı. İkisi de iki çocuk annesi olan kadınların eşleri Andaç Özen (53) ve Ramazan İnce (59) çapraz böbrek nakliyle hayata tutundu.

'SAĞLIĞIMIZA KAVUŞTUK'

İZMİR'DEKİ özel bir hastanede yolları kesişen Aylin Özsakallı Özen ve Andaç Özen çiftiyle Hülya ve Ramazan İnce çiftinin çapraz nakil operasyonu 25 Aralık'ta Uzm. Dr. Işık Özgü başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirildi.

Yıllardır böbrek rahatsızlığı çeken ve nakil ameliyatının ardından kendilerini çok iyi hissettiklerini belirten Andaç Özen ve Ramazan İnce, "Hocalarımız bizi rahatlattı. Ameliyat sonrası sağlığımıza kavuştuk" dedi.

'ARTIK KAN BAĞIMIZ VAR'

DAHA önce tanışmadıklarını, buna karşın hiç yabancılık çekmediklerini belirten Aylin Özsakallı Özen ve Hülya İnce, "Şanslıyız. Bundan sonra tek isteğimiz eşlerimizin yeni böbrekleriyle sağlıklı yaşaması. Eşlerimize kendi böbreğimizi vermek istedik ama kan ve doku uyuşmadı. Doktorlar çapraz nakli önerdi. Artık kan bağımız var. Bundan sonra sürekli görüşeceğiz" dediler.