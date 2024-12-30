İzmir’de 2024 yılında kaç konut satıldı? İşte rakamlar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TKGM verilerine göre 2024'ün başından 16 Aralık'a kadar en çok gayrimenkul satışı 326 bin 737 ile İstanbul'da, ilçe bazlı veride ise 29 bin 437 ile Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi ilk sırada yer aldı. TKGM verilerine göre büyükşehirlerde yoğunlaşan gayrimenkul satışları en çok, 326 bin 737 ile İstanbul'da yapıldı. İstanbul, gayrimenkul satışlarının yaklaşık yüzde 9'unu tek başına gerçekleştirdi. İkinci sırayı 191 bin 929 gayrimenkul ile Ankara alırken, diğer iller ise 132 bin 809 satış ile İzmir, 102 bin 950 satış ile Bursa ve 101 bin 726 satış ile Antalya oldu.