İzmir’de 2024 yılında kaç konut satıldı? İşte rakamlar

Yıl içerisinde en çok gayrimenkul satışı yapılan ilçelerde birinci sırayı Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi aldı. İlçede, 29 bin 437 gayrimenkul satışı yapıldı. İkinci sırayı İstanbul'un Esenyurt ilçesi aldı. Esenyurt'ta 2024'te 28 bin 803 gayrimenkul satıldı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi ise 27 bin 173 satışla üçüncü sırada yer aldı. Ankara'nın en kalabalık ilçesi Çankaya, 25 bin 26 gayrimenkul satışıyla dördüncü, Bursa'nın Nilüfer ilçesi 23 bin 288 satış ile beşinci sıranın sahibi oldu.

Öte yandan 2024'te, 2 milyon 822 bin 712 taşınmaz satışı yapıldı. Taşınmazların 1 milyon 256 bin 901'i konut kategorisinde yer aldı.