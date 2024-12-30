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İzmir'de DEAŞ operasyonu! 16 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de DEAŞ operasyonu! 16 şüpheli yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten 15 Suriye uyruklu ile sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 2 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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