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İzmir'de elektrik kesintisi 30 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 30 Aralık Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

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İzmir’de elektrik kesintisi 30 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte yanıtı...

İzmir’de elektrik kesintisi 30 Aralık Pazartesi

9:00 - 11:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Bozköy

9:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı
Bahçelerarası

9:30 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Çomaklar

13:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Doğanlar
Kemalpaşa

10:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı

9:00 - 12:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı

İzmir’de elektrik kesintisi 30 Aralık Pazartesi

9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin

9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İskele ( Papatya Sk. )
Merkez ( 1318. Sk. Emniyet Cd. )

9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar

9:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Çukuraltı

9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Demirdere
Küre
Küçükören
Hamam
Güney
Çayır
Çamlıca

9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Sarılar
Kocaaliler
Çobanköy

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