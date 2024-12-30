İzmir’de elektrik kesintisi 30 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte yanıtı...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesintiler olacak? İşte yanıtı...
9:00 - 11:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Bozköy
9:00 - 12:00
BALÇOVA / İZMİR
İnciraltı
Bahçelerarası
9:30 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Çomaklar
13:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Doğanlar
Kemalpaşa
10:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
Alaçatı
9:00 - 12:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Yüzbaşı Şerafettin
9:00 - 16:00
KARABURUN / İZMİR
İskele ( Papatya Sk. )
Merkez ( 1318. Sk. Emniyet Cd. )
9:30 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Doğancılar
9:00 - 13:00
MENDERES / İZMİR
Çukuraltı
9:00 - 17:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Demirdere
Küre
Küçükören
Hamam
Güney
Çayır
Çamlıca
9:00 - 17:00
TİRE / İZMİR
Sarılar
Kocaaliler
Çobanköy