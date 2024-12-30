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İzmir'de su kesintisi 30 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İZSU bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İşte 30 Aralık Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İzmir’de su kesintisi 30 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 30 Aralık Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de su kesintisi 30 Aralık Pazartesi

BORNOVA DOĞANLAR
30.12.2024 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA EVKA 3
30.12.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BORNOVA ATATÜRK
30.12.2024 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BİRGİ
30.12.2024 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 30 Aralık Pazartesi

FOÇA KOZBEYLİ
30.12.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA KAZIM DİRİK, HACIVELİ
30.12.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır

ÖDEMİŞ DEMİRDERE, ÇAYIR, ÇAMLICA, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY
30.12.2024 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.

URLA YELALTI
30.12.2024 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.

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