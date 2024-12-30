İzmir’de su kesintisi 30 Aralık Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 30 Aralık Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? soruları araştırılıyor. İZSU ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 30 Aralık Pazartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BORNOVA DOĞANLAR
30.12.2024 saat 09:15 ile 12:15 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA EVKA 3
30.12.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA ATATÜRK
30.12.2024 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BİRGİ
30.12.2024 saat 10:00 ile 12:30 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
FOÇA KOZBEYLİ
30.12.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA KAZIM DİRİK, HACIVELİ
30.12.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır
ÖDEMİŞ DEMİRDERE, ÇAYIR, ÇAMLICA, KÜRE, KÜÇÜKÖREN, HAMAM, GÜNEY
30.12.2024 saat 08:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır.
URLA YELALTI
30.12.2024 saat 09:50 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 10 dakika su kesintisi olacaktır.