İzmir’in turizm merkezleri beyaza büründü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı sonrasında kayak merkezinin de bulunduğu 2 bin 157 rakımlı Bozdağ Mahallesi ile 1049 rakımlı gölüyle ünlü Gölcük Mahallesi beyaza büründü.
Hafta sonu yoğunluğun yaşandığı bölgeye gelenler, manzaranın tadını çıkardı.
Gölcük Mahallesi esnafından Olgun Işlak AA muhabirine, bu yıl kar yağışının erken geldiğini belirten, "Bu sezon hareketli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Yaşanan hareketlilikten son derece memnunuz. Ayrıca daha önceden göldeki su seviyesi de bir hayli düşmüştü. Kar ve yağmurun bu günlerde bol olmasıyla, gölün su seviyesi de yükseldi." dedi.