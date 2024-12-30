Karabağlar Belediyesi’nde CHP’yi şoke eden istifa

İZMİR Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü ve Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Elvin Sönmez Güler, belediye başkan yardımcılığından istifa etti. Güler, seçimlerin ardından 16 Nisan günü belediye başkan yardımcılığı görevine gelmişti. Yerel seçimden önce Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şube Başkanlığı yapan Güler, Belediye Başkanı Helil İnay Kınay'ın Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanlığı yaptığı dönemde TMMOB çatısı altında ortak çalışmalara da imza atmıştı.

GÖRÜŞ AYRILIĞI

BAŞKAN Kınay'a sosyal ve siyasi açıdan en yakın isimlerden birisi olan Başkan Yardımcısı Güler'e belediyenin teknik müdürlükleri bağlıydı. Güler'in aradan geçen zaman diliminde Başkan Kınay ile bazı konularda görüş ayrılığına düştüğü öğrenildi. Güler aynı zamanda, Karabağlar Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı olarak da görev yapıyordu.