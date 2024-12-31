Bakanlıktan İzmir Büyükşehir’e ret

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Körfez'e deşarj yapan işletmelerin ve deniz kirliliğine neden olan gemilerin olumsuz yanıt geldi. Körfez'de temizlik seferberliği başlatarak büyük bir yatırım yapmıştı. Bu yıl temizlik ve altyapı yatırımlarına 9 milyar lira ayıran Büyükşehir Belediyesi, Körfez'i kirleten unsurlara karşı önlem almak için de harekete geçti. Körfez'e atık deşarj eden işletmelerin denetlenmesi ve gemilerin yarattığı kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın uhdesindeki denetim yetkisinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesi yönündeki talebe Bakanlık tarafından olumsuz yanıt verildi.