Okul müdürünün görev yeri değişti

İZMİR'DE park halindeki akaryakıt tankerine çarpan öğrenci servis midibüsünde hayatını kaybeden Yağmur Çelebi'nin (15) ölümüne ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında öğrencinin eğitim gördüğü lisenin müdürü A.B., soruşturmanın selameti açısından başka bir okula görevlendirildi.

Kazayla ilgili soruşturmada, servis şoförü V. D. ve tanker şoförü M. B., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M. B., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Dağlı ise tutuklandı