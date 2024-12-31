İzmir’de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu!

Son dakika İzmir haberleri... Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesinde kaçak alkol, sigara ve cinsel güç artırıcı ürünlerinin satışını yapan iş yerlerini tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin yeni yıl öncesi kaçak ürünlerin satışını önlemek amacıyla yaptığı baskında, 1'er litre pet su şişeleri içerisinde toplamda 17 litre etil alkol, pet şişe içerisinde 9,5 litre sahte rakı, plastik bidon içerisinde 5 litre sahte votka, cam şişe içerisinde 1 litre bandrolsüz şarap, cam şişe içerisinde 500 mililitre viski, 7 rakı kiti, 17 bandrolsüz sigara, 12 bandrolsüz sarma sigara, 17 cinsel güç artırıcı bandrolsüz macun ve 2 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Konuya ilişkin 2 iş yeri sahibine adli işlem yapıldığı öğrenildi.