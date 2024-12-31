Yılbaşı öncesi İzmir’de sıkı denetim! 200 markette 25 bin ürün denetlendi

FİYAT ETİKETLERİNDEKİ HER BİR AYKIRILIĞA 2 BİN 200 TL İDARİ PARA CEZASI

Açıklamada, "Gerek ücretli çalışanların ücretlerinin artışı nedeniyle, gerekse yılbaşı nedeniyle fiyatlarını iktisadi gerekçelere dayanmadan arttıran işletmeleri tespit etmek için ve tüketicilerimizin herhangi bir menfaat ihlaline uğramamaları için denetimlerimizi yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Yaptığımız denetimler sonucunda bu yönde mevzuata aykırı eylemleri tespit edilen işletmelere Bakanlığımızca 143 bin 930 TL'den 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca mal ve hizmet fiyatlarına ilişkin etiket, liste, menü gibi belgelerde fiyat etiketi mevzuatına aykırı bir durum tespit edilmesi halinde Müdürlüğümüzce her bir aykırılık için 2 bin 200 TL idari para cezası uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak, işletmelerin fahiş fiyat artışlarıyla haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerini engellemek amacıyla Bakanlığımızın talimatları ve koordinasyonunda çalışmalarımıza ve denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu yönde haksız ve fahiş fiyat artışları yapan işletmeleri bakanlığımıza ya da il müdürlüğümüze bildirmelerini istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

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