Yılbaşı öncesi İzmir’de sıkı denetim! 200 markette 25 bin ürün denetlendi

İzmir'de Ticaret Bakanlığı'na bağlı olarak Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asgari ücret açıklaması sonrası ve yılbaşı öncesi denetimleri sürüyor. Haksız fiyat artışına karşı ve güvenli ürün satışının sağlanması amacıyla restoran, pastane, kafelerde denetimler yapıldı.
İzmir Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde müdürlüğümüzün ekiplerince düzenli bir şekilde her gün haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve Bakanlığımız görev alanındaki tüm mevzuat uyarınca yaygın ve yoğun bir denetim uygulanmaktadır. Son günlerde asgari ücretteki artış oranını fırsat görüp fiyatlarını haksız bir biçimde arttıran marketleri tespit etmeye yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda İzmir'de son 3 günde yaklaşık 200 markette 25 bin ürün denetlenmiş olup, 134 markete haksız fiyat incelemesi başlatılmış ve 106 üründe de fiyat etiketi mevzuatına aykırılık tespit edilerek idari para cezası uygulanmıştır. Diğer taraftan halen bu denetimlere tüm yurdumuzda olduğu gibi İzmir ilimizde de aralıksız devam edilmektedir" denildi.