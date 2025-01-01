İzmir’in ciğerlerini yakan Yamanlar Dağı’ndaki yangında yeni gelişme! 18 yıl hapis cezası isteniyor

Sanık S.K'nın da cep telefonuna, "Sizin tepe yanıyor" şeklinde mesaj geldiğine de değinildi.

İddianamede tutuklu sanıklar A.S, D.Y, E.Y, M.İ. ve S.K. hakkında "kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak" ve "taksirle orman yangını çıkarmak", tutuksuz sanıklar S.K, T.A. ve M.A. hakkında ise "kültür varlıkları bulmak amacıyla, izinsiz olarak kazı veya sondaj yapmak" suçlarından 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istendi.



ORMAN YANGINI

Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda geçen yıl 13 Ağustos'ta başlayan ve 3 ilçe sınırlarına yayılarak 2 bin 159 hektar alanda etkili olan yangın, 18 Ağustos'ta kontrol altına alınıp söndürülmüş, çok sayıda ev ve iş yeri de hasar görmüştü.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 5 kişi de tutuklanmıştı.