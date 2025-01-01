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Haberler İzmir Üniversiteli Melek'ten acı haber! Yılbaşı eğlencesi sonrası hayatını kaybetti

Üniversiteli Melek'ten acı haber! Yılbaşı eğlencesi sonrası hayatını kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde arkadaşlarıyla yeni yıl kutlaması yapan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Pekkara yurda dönerken fenalaştı. Hastaneye kaldırılan genç kız müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA

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Üniversiteli Melek’ten acı haber! Yılbaşı eğlencesi sonrası hayatını kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte yaptığı yılbaşı kutlamasının ardından kaldığı yurda dönerken fenalaşan üniversite öğrencisi Melek Pekkara (18), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gönen Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören Melek Pekkara dün gece yeni yılı arkadaşlarıyla kutlamak için kaldığı yurt yöneticilerinden izin aldı. Gece, yurda dönerken Banyolar Caddesi üzerinde fenalaşan Pekkara, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şuuru kapalı olan Pekkara, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Üniversiteli Melek’ten acı haber! Yılbaşı eğlencesi sonrası hayatını kaybetti

Gönen Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Melek Pekkara'nın cenazesi, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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