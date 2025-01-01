Yaptıkları ’pes’dedirtti! Alkollü kadın kaza yaptı herkese tepki gösterdi

Son dakika İzmir haberler... İzmir Alsancak'ta yeni yılın ilk saatlerinde Talatpaşa Bulvarı'nda stajyer sürücü olduğu öğrenilen Ç.T. (23) idaresindeki otomobil, F.A. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Son dakika İzmir haberler... İzmir Alsancak'ta yeni yılın ilk saatlerinde Talatpaşa Bulvarı'nda stajyer sürücü olduğu öğrenilen Ç.T. (23) idaresindeki otomobil, F.A. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.
Kaza sonrası aracından inen Ç.T., öndeki otomobil sürücüsü ve olay yerine gelen polis ekipleriyle polemiğe girdi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösteren Ç.T.'nin 137 promil alkollü ve 3 senedir stajyer sürücü olduğu öğrenildi.
CEZA YAZAN POLİSE DE TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan trafik polislerine de ceza yazdığı için tepki gösteren Ç.T., alkolün de etkisiyle polemiğe girdi. 137 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Ç.T.'ye cezai işlem uygulandı.