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Haberler İzmir Yaptıkları 'pes'dedirtti! Alkollü kadın kaza yaptı herkese tepki gösterdi

Yaptıkları 'pes'dedirtti! Alkollü kadın kaza yaptı herkese tepki gösterdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olay 'pes' dedirtti. Yeni yılın ilk saatlerinde alkollü olarak araç kullanan 3 yıldır stajyer sürücü, önündeki araca çarptı. Kazanın ardından polis ve vatandaşlarla polemiğe giren kadının 137 promil alkollü çıktı.

İHA

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Yaptıkları ’pes’dedirtti! Alkollü kadın kaza yaptı herkese tepki gösterdi

Son dakika İzmir haberler... İzmir Alsancak'ta yeni yılın ilk saatlerinde Talatpaşa Bulvarı'nda stajyer sürücü olduğu öğrenilen Ç.T. (23) idaresindeki otomobil, F.A. idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Yaptıkları ’pes’dedirtti! Alkollü kadın kaza yaptı herkese tepki gösterdi

Kaza sonrası aracından inen Ç.T., öndeki otomobil sürücüsü ve olay yerine gelen polis ekipleriyle polemiğe girdi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösteren Ç.T.'nin 137 promil alkollü ve 3 senedir stajyer sürücü olduğu öğrenildi.

Yaptıkları ’pes’dedirtti! Alkollü kadın kaza yaptı herkese tepki gösterdi

CEZA YAZAN POLİSE DE TEPKİ GÖSTERDİ
Öte yandan trafik polislerine de ceza yazdığı için tepki gösteren Ç.T., alkolün de etkisiyle polemiğe girdi. 137 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Ç.T.'ye cezai işlem uygulandı.

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