Yaptıkları ’pes’dedirtti! Alkollü kadın kaza yaptı herkese tepki gösterdi

Kaza sonrası aracından inen Ç.T., öndeki otomobil sürücüsü ve olay yerine gelen polis ekipleriyle polemiğe girdi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere de tepki gösteren Ç.T.'nin 137 promil alkollü ve 3 senedir stajyer sürücü olduğu öğrenildi.