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Jet sosyetenin konuştuğu düğün

İzmirli iş insanı Rıza Akça’ya açtığı 50 milyonluk boşanma davasıyla konuşulan Kudret Akça, şimdi de oğlu Ata Akça’yı evlilik kararından vazgeçirmesiyle gündem oldu.

FATİH ŞENDİL

Giriş Tarihi: Gazete

Jet sosyetenin konuştuğu düğün

İZMİRLİ iş insanı Rıza Akça'ya açtığı 50 milyonluk boşanma davasıyla konuşulan Kudret Akça, şimdi de oğlu Ata Akça'yı evlilik kararından vazgeçirmesiyle gündem oldu. Sosyetede bomba etkisi yaratan iddiaya göre Akça, düğün hazırlığı yaptığı sevgilisi ile yolları ayırdı.

SÜRPRİZ MESAJ

AKÇA'NIN bu kararı annesi gelin adayına onay vermediği için aldığı öne sürüldü. Başka bir aşka yelken açan genç iş insanının Haziran ayında Çeşme'de yeni sevgilisi ile nikah masasına oturacağı öğrenilirken yaşananlar Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan olayını hatırlattı. Destan da annesi isemediği için evliliğin eşiğinden dönmüştü.

Jet sosyetenin konuştuğu düğün

Bu iddialar konuşulurken, annesinin evliliğe onay vermediği ve bu konuda net tavrı nedeniyle bu birlikteliğin son bulduğu Ata Akça'nın, aşk hayatında yeni bir sayfa açtığı ve tanıştığı bir bayan arkadaşı ile evlenmeye karar verdikleri ve bu birliktelik içinde Çeşme'de son derece lüks bir beş yıldızlı otelden gün aldıkları öğrenildi.

Jet sosyetenin konuştuğu düğün

Ata Akça'nın Bengisu Özpirinççi ile beraber olduğu ve Haziran ayında Çeşme'de beş yıldızlı lüks bir otelde dünya evine girecekleri konuşuluyor. Aile dostlarına "25 Haziran'da evleniyoruz. Şimdiden bu tarihe başka bir plan yapmayın ve süprizleri bekleyin" mesajı attığı öğrenildi.

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