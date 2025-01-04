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Haberler İzmir İzmir'deki kazada korkunç son! Yanarak can verdi

İzmir'deki kazada korkunç son! Yanarak can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde 2 aracın çarpıştığı kazada alev topuna dönen araçta kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi yanarak can verdi.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

İzmir’deki kazada korkunç son! Yanarak can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menderes ilçesinde, iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada alev topuna dönen araçtaki 1 kişi yanarak can verirken, kazada toplamda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Menderes-Gümüldür yolunda meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen 07 ZD 994 plakalı araç, Ç.K. isimli kişinin kullandığı 35 SD 433 plakalı araçla çarpıştı. İki aracın çarpıştığı kazada adeta can pazarı yaşandı. Çarpışma sonucu 07 ZD 994 plakalı araçta biranda yangın başladı. Araç içerisinde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi can verirken, yanında bulunan M.Y. ise yangından son anda yaralı kurtuldu.

Çarpışmada, 35 SD 433 plakalı diğer araçta bulunan G.K. ve Ç.K. isimli şahıslarda yaralanarak Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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İzmir’deki kazada korkunç son! Yanarak can verdi İzmir’deki kazada korkunç son! Yanarak can verdi İzmir’deki kazada korkunç son! Yanarak can verdi

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