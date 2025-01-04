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Haberler İzmir Kayan tır kahvehaneyi teğet geçti! İzmir'de faciadan dönülen o anlar kamerada

Kayan tır kahvehaneyi teğet geçti! İzmir'de faciadan dönülen o anlar kamerada

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Tire ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR'ın dorsesi bir kahvehaneyi teğet geçti. O anlar iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA

Giriş Tarihi:

Kayan tır kahvehaneyi teğet geçti! İzmir’de faciadan dönülen o anlar kamerada

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Tire ilçesinde, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kayan TIR'ın dorsesi, yakındaki kahvehaneyi teğet geçti. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen yıl 28 Aralık'ta, Yeniçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Tire-İzmir kara yolunda bir TIR, yağmurun kayganlaştırdığı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kayarak ilerleyen TIR'ın savrulan dorsesi yol kenarındaki kahvehanenin pergolasını sıyırıp teğet geçti. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. TIR'ın dorsesinin kahvehanenin önündeki pergolayı sıyırması, altında oturan 3 kişinin kaçmakla durmak arasında kalışı ve pergolanın altındaki köpeğin ise koşarak uzaklaşması görüntülerde yer aldı.

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Kayan tır kahvehaneyi teğet geçti! İzmir’de faciadan dönülen o anlar kamerada Kayan tır kahvehaneyi teğet geçti! İzmir’de faciadan dönülen o anlar kamerada Kayan tır kahvehaneyi teğet geçti! İzmir’de faciadan dönülen o anlar kamerada
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