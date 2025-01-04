Uzmanından İzmir için kuraklık uyarısı: Etkisi azaldı ama...

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, küresel iklim değişikliğinin hava sıcaklıkları ve yüzey suyu sıcaklıklarındaki dengenin değişmesine neden olduğunu belirtti. Türkiye'nin birçok bölgesinde ve İzmir'de yağışların geç başladığını dile getiren Prof. Dr. Murat Türkeş, "Ekim ve kasım dönemindeki yağışlarla İzmir'de kuraklığın etkisi azaldı ama uzun süreli kuraklığın etkisi devam ediyor. Bunu özellikle barajların, göletlerin, akarsuların, derelerin su seviyelerinin düşük olmasından, toprak neminin azalmasından, bitki örtüsü ve tarımsal ürünlerin durumundan anlıyoruz" dedi.

'NORMALLERİNE GÖRE DAHA SICAK OLACAK'

Türkiye'nin kısa bir sürede yeni yıldan hemen öncesinden başlayarak yağışlı hava sistemlerinden yüksek basınç koşullarına geçtiğini söyleyen Prof. Dr. Türkeş, "Yağışlara sevindik fakat Türkiye önümüzdeki 10 gün, ilk birkaç gün Batı Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları dışında Sibirya yüksek basıncının etkisinde kalacak. Kuvvetli yüksek basınç koşulları nedeniyle de ilk birkaç gün Türkiye'nin yaklaşık batı yarısında beklenen yağışlar dışında, genel olarak yeniden kurak bir döneme gireceğiz. Hava sıcaklıklarının en az 10 gün Kuzeydoğu Anadolu dışında, Türkiye'nin hemen hemen tamamında normallerine göre daha sıcak olması bekleniyor" diye konuştu.