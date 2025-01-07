İzmir’de iki firari hükümlü yakalandı

Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülere yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, 'dolandırıcılık' suçundan hakkında 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.C.'nin yeri tespit edildi. Dün operasyon yapan ekipler, Balçova ilçesinde B.C.'yi yakaladı.

Aynı gün 'hırsızlık' suçundan hakkında 15 yıl 6 ay 27 gün hapis cezasıyla aranan F.N.E. de Konak ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan B.C. ve F.N.E. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.