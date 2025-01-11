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Haberler İzmir İş görüşmesi için giderken aracıyla otelin havuzuna düştü

İş görüşmesi için giderken aracıyla otelin havuzuna düştü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'den Muğla'nın Bodrum ilçesine iş görüşmesi için giden 54 yaşındaki Devrim Demir, aracıyla otel havuzuna düştü. Talihsiz adam aracın penceresinden çıkarak kurtulurken araç kullanılamaz hale geldi.

İHA

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İş görüşmesi için giderken aracıyla otelin havuzuna düştü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'deki olay, 27 Aralık'ta Bardakçı Koyu yakınlarında yaşandı. 35 BYN 240 plakalı aracıyla seyir halindeyken yolun bir otelin havuzuna çıkması sonucu Demir, otomobiliyle havuza düştü. Kendi imkanlarıyla aracın penceresinden çıkarak yüzerek kurtulan Demir'in aracı kullanılamaz hale geldi.

İş görüşmesi için giderken aracıyla otelin havuzuna düştü

Kaza sırasında yol veya otel bahçesinde herhangi bir uyarı levhası veya güvenlik işareti bulunmadığı öne sürüldü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracın havuza düştüğü ve Demir'in pencereden çıkıp yüzerek kurtulduğu anlar yer aldı.

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