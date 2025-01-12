  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İzmir'de yetiştiriliyor, Türkiye'nin yeşil geleceğine katkı sağlıyor

İzmir'de yetiştiriliyor, Türkiye'nin yeşil geleceğine katkı sağlıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesindeki 60 hektarlık alanda yetiştirilen milyonlarca fidan Türkiye'nin yeşil geleceği için filizleniyor. Geçtiğimiz sene 4 milyon üretimin yapıldığı fidanlıkta 2025 yılında hedef bu rakamı iki katına çıkarmak.

AA

Giriş Tarihi:

İzmir’de yetiştiriliyor, Türkiye’nin yeşil geleceğine katkı sağlıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesinde 1959 yılında 60 hektarlık alana kurulan Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde yetiştirilen fidanlar yanan alanları yeniden yeşertirken, boylu ve çalı grubu süs bitkileri de ülkenin dört bir yanındaki ağaçlandırma sahaları ile park ve bahçeleri güzelleştiriyor.

Geçen sene 50 farklı türde 4 milyon üretimin yapıldığı fidanlıkta, 2025'te ise bunu neredeyse iki katına çıkarma hedefi var.

Torbalı Orman Fidanlık Şefi Haydar Can Kirazlı, AA muhabirine, çalışmalarının doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma misyonuyla sürdüğünü anlattı.

Torbalı'nın alçak rakım fidanlığı olduğuna dikkati çeken Kirazlı, burada 0 ile 400 metre arasında yetişebilen türlerin üretildiğini dile getirdi.

İzmir’de yetiştiriliyor, Türkiye’nin yeşil geleceğine katkı sağlıyor

Kirazlı, üretilen fidanların çoğunluğunu Ege Bölgesi'nin asli orman ağacı olan kızılçamın oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2024'te 50 farklı türde 4 milyon fidan üretimi gerçekleştirdik, 2025 yılında hedefimiz 75 türde 7 milyon fidan üretimini gerçekleştirmek. Ürettiğimiz fidanların çoğunluğunu Ege Bölgesi'ndeki yanan alanlara ağaçlandırılması çalışmaları kapsamında sahalara gönderilen kızılçam türü oluşturuyor. Bunun yanında boylu ve çalı grubu süs bitkileri, ülkemizin dört bir yanındaki park ve bahçelere güzellik katmak amacıyla yetiştiriliyor."

İzmir’de yetiştiriliyor, Türkiye’nin yeşil geleceğine katkı sağlıyor

Ormanlık alanlarda yangınlara karşı mavi ve kara servi gibi türlere de özel önem verdiklerini aktaran Kirazlı, bu türlerin orman kenarlarında emniyet şeridi görevi gördüklerini söyledi.

Kirazlı, iklim değişikliğiyle birlikte artan sıcaklıkların fidan üretim süreçlerini etkilediğine dikkati çekerek, "Son yıllarda artan sıcaklıklar nedeniyle tohumların filizlenme süreci yavaşlıyor ve üretim için yalnızca yaklaşık iki aylık bir zamanımız oluyor. " diye konuştu.

İzmir’de yetiştiriliyor, Türkiye’nin yeşil geleceğine katkı sağlıyor

İKİ SOĞUK HAVA DEPOSU BULUNUYOR
Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde yetiştirilen çınar, yalancı akasya gibi boylu ve formlu ağaçlar ile aşılı türler park ve bahçe düzenlemelerinde tercih ediliyor.

Fidanlık sahip olduğu iki soğuk hava deposuyla tohum ve fidanların muhafazasını sağlıyor. Bu altyapı, hem üretim sürecinin sürekliliğini hem de sevkiyatlarda kaliteyi sağlıyor.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA