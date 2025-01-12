İzmir’de yetiştiriliyor, Türkiye’nin yeşil geleceğine katkı sağlıyor

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Torbalı ilçesinde 1959 yılında 60 hektarlık alana kurulan Torbalı Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde yetiştirilen fidanlar yanan alanları yeniden yeşertirken, boylu ve çalı grubu süs bitkileri de ülkenin dört bir yanındaki ağaçlandırma sahaları ile park ve bahçeleri güzelleştiriyor.



Geçen sene 50 farklı türde 4 milyon üretimin yapıldığı fidanlıkta, 2025'te ise bunu neredeyse iki katına çıkarma hedefi var.



Torbalı Orman Fidanlık Şefi Haydar Can Kirazlı, AA muhabirine, çalışmalarının doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakma misyonuyla sürdüğünü anlattı.



Torbalı'nın alçak rakım fidanlığı olduğuna dikkati çeken Kirazlı, burada 0 ile 400 metre arasında yetişebilen türlerin üretildiğini dile getirdi.



