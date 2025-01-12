İZSU uyardı! İzmir’in o ilçesinde 36 saatlik su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
KONAK SELÇUK, TINAZTEPE, 2.KADRİYE, ÇİMENTEPE, DUATEPE
12.01.2025 saat 09:10 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.
NARLIDERE ATATÜRK, 2. İNÖNÜ
12.01.2025 saat 09:50 ile 11:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KÜÇÜKÖREN, GÜNEY, DEMİRDERE, ÇAYIR, ÇAMLICA, HAMAM, KÜRE
12.01.2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI MURATBEY
12.01.2025 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
Buca İlçesi, İsmail Sivri Caddesi ile Özmen Caddesi kavşağı üzerinde bulunan Ø800'lük çelik boru içmesuyu hattının deplase çalışması nedeniyle;
13 Ocak 2025 Pazartesi saat 10:00 ile 14 Ocak 2025 Salı 22:00 saatleri arasında 36 saat su kesintisi yapma zorunluluğu oluşmuştur.
Kesintiden Etkilenecek Mahalleler:
Buca İlçesi; Çamlıkule, Çamlıpınar, Yıldız, Buca Koop, Kozağaç, Yenigün, Adatepe, Buca OSB Mahalleleri