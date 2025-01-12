İZSU uyardı! İzmir’in o ilçesinde 36 saatlik su kesintisi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. İşte İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN TIKLAYINIZ