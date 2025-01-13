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Haberler İzmir İslam'a hakaretler yağdırmıştı! Gözaltına alındı

İslam'a hakaretler yağdırmıştı! Gözaltına alındı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarda Peygamber Efendimiz’e, dine ve Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanıma hakaret ve küfürler yağdıran Kartal Bulut Doğan isimli sosyal medya yayıncısı gözaltına alındı.

CEYHAN TORLAK

Giriş Tarihi:

İslam’a hakaretler yağdırmıştı! Gözaltına alındı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Bulut Doğan isimli yayıncının sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarda Peygamber Efendimiz'e, dine ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanıma hakaretler yağdırması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Doğan hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Doğan'ın adresine giden güvenlik güçleri şüpheliyi gözaltına aldı.

Kendisine gelen tepkilere "gidin şikayet edin" diyerek yanıt veren Doğan'ın yayınlarının altına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı şikayette bulunmuştu.

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İslam’a hakaretler yağdırmıştı! Gözaltına alındı İslam’a hakaretler yağdırmıştı! Gözaltına alındı İslam’a hakaretler yağdırmıştı! Gözaltına alındı

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