İslam’a hakaretler yağdırmıştı! Gözaltına alındı

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Bulut Doğan isimli yayıncının sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarda Peygamber Efendimiz'e, dine ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanıma hakaretler yağdırması üzerine soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında Doğan hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Doğan'ın adresine giden güvenlik güçleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Kendisine gelen tepkilere "gidin şikayet edin" diyerek yanıt veren Doğan'ın yayınlarının altına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı şikayette bulunmuştu.